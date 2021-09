Margs inaugura exposição do artista Estêvão da Fontoura

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) abre as portas da exposição Estêvão da Fontoura: Desobeciência - arte e ciência no tempo presente a partir deste sábado (18), às 13h. Excepcionalmente neste dia, o local terá horário de funcionamento reduzido, das 13h às 19h. Neste domingo (19), volta à normalidade, das 10h às 19h.

A mostra individual, que fica nas Salas Negras da instituição, segue em cartaz até o dia 21 de novembro e dá continuidade ao programa expositivo do Margs intitulado Poéticas do agora, dedicado a artistas atuais cuja produção recente tem se mostrado promissora e relevante no campo artístico contemporâneo. O projeto tem financiamento do Pró-Cultura RS - edital FAC Movimento, com produção executiva da Stephanou Cultural.

A exposição é resultado final do projeto de mesmo nome, originado em 2014, que surgiu a partir do encontro entre o artista Estêvão da Fontoura e o sociólogo Joel Grigolo no Vila Flores, em Porto Alegre. São ao todo 17 obras produzidas nas mais diversas linguagens, incluindo desenhos, vídeos, livros, objetos e "gambiarras tecnológicas” que propõem uma pesquisa sobre as dimensões que nos cercam e a relatividade temporal e suas relações com os meios artísticos.

De forma leve e bem-humorada, Estêvão utiliza a tecnologia para problematizar questões relacionadas ao ritmo, ao tempo passado, presente e futuro, arriscando algumas previsões que poderão ou não se confirmar ao longo da exposição. Os trabalhos são apresentados, então, em cinco diferentes eixos: 1- Previsões do futuro, 2- Distorções do tempo, 3- Videolivros, 4- Videodesenhos e 5- Obras-experimento.