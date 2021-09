Esta terça-feira tem mais uma aula virtual do ciclo 'As mulheres na arte'

Em encontro conduzido ao vivo pela professora da Ufrgs Joana Bosak, o Instituto Ling realiza nesta terça-feira (21), às 19h, mais uma aula virtual do ciclo As mulheres na arte: uma história pouco conhecida. Nesta edição, o público irá conhecer personagens que marcaram o século XIX ao redesenharem seu papel na sociedade.

Trabalhadoras, muitas escritoras e artistas deste período precisaram se refugiar em pseudônimos para lançar suas produções artísticas, como é o caso da escritora inglesa George Eliot. Há ainda nomes como o da pintora brasileira Georgina de Albuquerque e da escultora francesa Camille Claudel, que durante muito tempo foi reconhecida apenas pelo seu relacionamento com um artista famoso (Rodin).