Espaço Itaú de Cinema fecha salas em Porto Alegre a partir desta quinta-feira

O Espaço Itaú de Cinema anunciou o fechamento, a partir desta quinta-feira (16), das unidades localizadas no Bourbon Country, em Porto Alegre, em Salvador e Curitiba. A nova diretriz da rede prevê a intensificação de atuação em plataforma digital para ampliar o alcance e acesso e a revisão da rede física de salas de exibição.

Deixam de integrar a rede 17 salas: quatro em Salvador, cinco em Curitiba e oito em Porto Alegre. Desde 2019, a taxa de ocupação nos espaços era inferior a 20%.

Com a sinergia entre a rede física e a plataforma digital, o Espaço Itaú de Cinema exibirá projetos curatoriais no Itaú Cultural Play, iniciativa inaugurada em agosto com a exibição da Mostra Ugo Giorgetti, que fica em cartaz até outubro. Novos filmes com esta assinatura serão exibidos a cada dois meses.