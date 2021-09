Comédia francesa protagonizada por Michel Blanc está em cartaz

Com direção de Tristan Séguéla, o filme francês O bom doutor já está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre. A comédia protagonizada por Michel Blanc traz o médico Serge Mamou-Mani, um sujeito ranzinza, cansado do seu trabalho e com dores nas costas que não encara mais a Medicina como uma vocação, mas sim como um fardo.

Tudo muda na sua vida quando, na véspera de Natal, ele cruza com um entregador de comida, interpretado pelo comediante e youtuber Hakim Jemili, que assume o seu lugar no trato com os pacientes. Para garantir que isso funcione, basta Malek seguir à risca todas as instruções que Serge manda remotamente.

Séguéla conta que a inspiração para o filme, que ele escreveu com Jim Birmant, partiu de algumas experiências pessoais. “Meu avô-materno era médico e, com o tempo, como Serge, havia perdido o gosto pela profissão. Quando criança, eu não entendia como alguém com superpoderes de cura podia ficar triste ou de mau humor.”

Blanc, por sua vez, destaca o quanto o roteiro do longa foge do óbvio. “Não estamos numa comédia de estripulias, na qual dois caras bem diferentes irão gritar um com o outro o tempo todo para fazer as pessoas rirem.” Jemili, que estreia no cinema nesse papel, confessa que o humanismo do filme foi o que mais lhe atraiu no enredo.