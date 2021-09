Oficinas de arteterapia integram famílias em projeto do Grupo Cortel

Realizado anualmente com o objetivo de integrar empresas do setor de cemitérios e funerários, o Mundo unido pela vida busca celebrar a vida, os valores e as memórias daqueles que já partiram. Neste ano, para marcar a ocasião, o Grupo Cortel promove oficinas de desenho e dança do projeto Desenhança. As atividades acontecem neste sábado (18), das 9h às 12h, no Crematório e Cemitério Saint Hilaire, em Viamão.

O encontro oferece acolhimento para todas as famílias presentes, trabalhando a expressão dos sentimentos e a celebração da vida através da arte e das crianças. Através de uma oficina de Arteterapia, ministrada pela professora Guadalupe Rausch, pais e filhos poderão se manifestar através do corpo e da mente.

Com o acompanhamento de educadores, os participantes irão externar seus sentimentos através de desenhos voadores, desenhos transparentes, desenhos coloridos no espaço, desenho nas paredes e com bolas, inspirados pela música ao vivo com o violinista Zelito e a multiinstrumentista Clarissa Ferreira.