Aquarelas do mineiro José Alberto Nemer chegam à Fundação Iberê

Transitando entre diferentes formas geométricas e orgânicas, a mostra Nemer - aquarelas recentes, do mineiro José Alberto Nemer, chega à Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000) neste sábado (18), se estendendo até o dia 19 de dezembro. A exposição, que já passou pelo Instituto Tomie Ohtake em São Paulo, é a continuação de uma série que vem sendo apresentada há 30 anos com obras produzidas sobre papel francês.

Nas quintas-feiras, a visitação acontece de forma gratuita, das 14h às 18h, conforme lotação máxima do local. Nas sextas-feiras, sábados e domingos, no mesmo horário, a entrada é mediante agendamento pelo Sympla, com ingressos entre R$ 10,00 e R$ 40,00. Excepcionalmente entre os dias 17 e 20 de setembro os bilhetes estarão com valor promocional único de R$ 5,00.

As 20 composições apresentadas na mostra de Nemer são fruto do longo período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Em uma espécie de reflexão interna, o artista realizou um mergulho produtivo que resultou em trabalhos de aquarela que dialogam com duas diferentes forças: a geometria, que representa o rigor construtivo da arte; e o orgânico, que traz a flexibilidade. Os quadros, desenvolvidos em tamanhos que variam de 100 x 100 cm até 150 x 200 cm, trazem quadrados, retângulos, círculos e trapézios que, aos poucos, se desconstroem no interior das peças.

Apesar de hoje se dedicar inteiramente ao trabalho com a técnica, o primeiro contato com o mundo das artes se deu através do desenho, inspirado nas obras do pintor Alberto da Veiga Guignard. "Cheguei a cogitar fazer Arquitetura, pois era um curso que servia como meio de campo entre o artista que eu queria ser e o engenheiro que a minha família queria que eu fosse. No fim, acabei escolhendo a faculdade de Belas Artes, seguindo o que meu coração me mandava fazer. Trabalhei muito tempo com desenho, sempre tive isso como minha linguagem autônoma, só depois migrei para a aquarela", relata em entrevista ao Jornal do Comércio.