Airton Machado, vocalista dos Garotos de Ouro, morre em acidente em SC

Atualizada às 11h30min - Um grave acidente com o ônibus da banda Garotos de Ouro - chamado de Garotão -, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (13), causou a morte de Airton Machado, vocalista e um dos fundadores do conjunto tradicionalista gaúcho.

Era quase 1h30min da manhã quando, entre as cidades de Águas Mornas e Rancho Queimado, em Santa Catarina, no Km 44 da BR-282, o ônibus perdeu os freios em um trecho de descida e colidiu em um paredão de pedras.

O ônibus da banda, chamado de Garotão, colidiu contra um paredão de pedras. Foto: PRF-SC/Divulgação/JC

Airton Machado (62 anos) dirigia o ônibus e estava acompanhado de sua esposa, Renata Machado (32 anos), enquanto os demais integrantes da banda faziam a viagem em seus carros. Airton não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Renata teve ferimentos na cabeça e foi encaminhada para atendimento.

Os Garotos de Ouro voltavam para o Rio Grande do Sul depois de terse apresentado em São Joaquim, no sábado (11), em uma live chamada de Bailezito em Casa, em sua sexta edição, em mais de 4 horas de show.

A banda Garotos de Ouro foi fundada em 1976 por Airton - que completaria 63 anos de idade nesta quarta (15) - e por seu irmão Ivonir Machado.

Segundo informações da família de Airton, Renata está hospitalizada para tratar dos ferimentos e de fraturas que teve no acidente. Ela dormia na parte de trás do ônibus no momento da colisão e, de acordo com os familiares, está fora de risco. "A Renata está no hospital, em observação, mas está bem", disse o irmão de

Airton ao Jornal do Comércio.

O corpo do músico deve ser velado hoje à tarde na cidade catarinense de Içara, onde residia com a esposa, e a cremação prevista para às 16h, mas a família ainda decide os detalhes da cerimônia de despedida a Airton.

Em sua página no Instagram, os integrantes da Garotos de Ouro deixam sua homenagem a Airton