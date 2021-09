Jaqueline Beltrame ministra aula aberta sobre produção de exposições

Estão abertas até domingo (19) as inscrições gratuitas para a aula aberta de Produção Executiva de Exposições, que ocorre em 21 de setembro, das 19h às 21h, através da plataforma Zoom. Quem precisar de tradução simultânea em Libras deve se inscrever até esta terça-feira (14). O formulário está disponível no site www.plataformaonline.art.br.

Ministrada pela produtora e curadora Jaqueline Beltrame, a atividade aborda as diversas etapas de realização de mostras. Dentre os tópicos, estão a relação entre curadoria e produção, orçamento, empréstimo de obras, produção local, cronograma, equipe e documentação. Uma aula de produção, em áudio no formato podcast, também será disponibilizada no site do projeto, ampliando a acessibilidade do conteúdo.

A palestra faz parte do projeto Plataforma, iniciativa executada através do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. O Plataforma é um ambiente para promover o compartilhamento de conhecimento através de cursos, conteúdos e divulgação de projetos, espaços culturais, artistas e agentes da cultura que surge a partir de um desejo de interlocução com profissionais da cultura, compartilhamento de conhecimento e informação, e o cruzamento entre as artes. “A busca do Plataforma é construir permanentemente ações, através de aulas e de outras formas de compartilhamento, que propaguem os conhecimentos mais diversos do setor cultural. Em seu lançamento, buscamos fomentar o sistema das Artes Visuais no Rio Grande do Sul, através de dois pilares que se relacionam: formação e compartilhamento de conteúdos", declara Jaqueline.

Além de promover cursos, o Plataforma tem uma área destinada ao compartilhamento de conteúdos online como textos críticos, outras plataformas de arte, projetos culturais e bibliografia dos cursos que promove, em permanente atualização. Durante o ciclo de lançamento, o Plataforma promoveu 11 encontros com diversos nomes de referência das artes visuais, recebendo 30 alunos.