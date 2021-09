Curta!On disponibiliza filme de John Lennon nos 50 anos de 'Imagine'

Servindo como forma de convite para o público imaginar um mundo utópico, John Lennon lançava há 50 anos, em 1971, um álbum que marcaria para sempre a história da música Imagine. Já em carreira solo, o músico compôs a canção-título que, posteriormente, viria a se tornar uma espécie de hino da paz.

Junto com a produção do disco, ele e sua esposa, Yoko Ono, também dirigiram e estrelaram um longa que mostrava o cotidiano do casal na época. John Lennon: Imagine - o filme, agora disponível no Curta!On, leva como trilha sonora as músicas do disco e não possui narração ou enredo, apenas imagens do casal que ilustram as melodias.

Entre os destaques estão cenas como a de John tocando Imagine ao piano e ele vestindo um uniforme militar para ilustrar I don’t wanna be a soldier. Aos embalos de How do you sleep?, música escrita em tom provocação a Paul McCartney, o casal joga sinuca. Em Jealous guy, curtem juntos um passeio de barco pelo lago.