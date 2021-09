Documentário sobre Adriano Imperador começa a ser rodado no Rio de Janeiro

A trajetória de vida de uma das figuras emblemáticas do futebol brasileiro é o elemento central de Adriano, Imperador, documentário do Paramount+ que começa a ser gravado no Rio de Janeiro. Dirigida por Susanna Lira, a nova produção é contada em primeira pessoa pelo próprio atleta, unindo os depoimentos a material de arquivo para realçar aspectos como a popularidade do ex-jogador Adriano, suas conquistas, suas lutas pessoais e familiares e a conexão com suas origens.

Do menino que cresceu em uma das maiores favelas do Brasil, a Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, até se tornar um ídolo do futebol que recusou contratos milionários, prestígio e fortuna para poder voltar às suas origens. A ideia é abordar conflitos, fama, dinheiro, depressão, humildade, grande mídia, carros, mulheres e futebol - temas que gravitam em torno do universo de Adriano, apelidado de Imperador pelo desempenho elegante e, ao mesmo tempo, implacável dentro de campo.

"Estou ansioso pra ver o documentário finalizado. Na primeira gravação já me emocionei, imagina quando estiver pronto", afirma Adriano.

Por sua vez, a diretora Susanna Lira reforça as incontáveis nuances de uma história rica e múltipla como a do ex-atleta: "A cada dia é um mergulho em busca da alma do homem que chamam de Imperador. Filmar a história do Adriano é mergulhar nas raízes profundas do Brasil e se confrontar com nossas complexidades". Adriano, imperador é um projeto do Paramount+ desenvolvido pelo VIS Américas, divisão da ViacomCBS, e produzido pelo Bananeira, de Vania Catani.