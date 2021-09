Obra de fagote é apresentada na Ospa pela primeira vez

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre executa neste sábado (11), às 17h, uma das maiores obras escritas especialmente para o fagote, instrumento de madeira raramente visto sob os holofotes. A peça é de autoria de J. Hummel e a fagotista colombiana Ange Bazzani será a responsável pelo solo desafiador da noite.

As vendas virtuais para o espetáculo começam nesta quinta-feira (9), às 12h, e seguem até sexta-feira (10), às 11h59min, na plataforma Uhuu. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

A apresentação, intitulada Fagote e outras cores, inclui também um sucesso mundial vindo da Noruega e uma “sinfonieta” com ritmos brasileiros, tudo sob regência do maestro Manfredo Schmiedt, do Coro Sinfônico da Ospa.

Até pouco tempo atrás, a partitura de Grande Concerto para Fagote e Orquestra em Fá Maior, do austríaco Johann Nepomuk Hummel, tinha um custo proibitivo. Agora, a Ospa conseguiu adquirir uma cópia a preço acessível e poderá executar o trabalho pela primeira vez.

Além disso, a orquestra interpreta também Suite n.º 1, op. 46, parte de Peer Gynt, obra-prima que Edvard Grieg escreveu para a peça homônima de Henrik Ibsen. E, para finalizar, a sonoridade brasileira aparece em Sinfonietta Prima, do mineiro Ernani Aguiar.

Os bilhetes físicos podem ser retirados na Casa da Ospa na sexta e no sábado (11), das 12h às 17h. A apresentação terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa, e o público presencial será limitado a 400 pessoas na Sala de Concertos da Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Borges de Medeiros, 1.501).

Ospa doa 1,5 toneladas de alimentos perecíveis em 2021

Desde que abriu mão da cobrança de ingressos e passou a recolher 1 kg de alimento por bilhete, a Ospa já arrecadou cerca de 1,5 toneladas de alimentos não perecíveis. A iniciativa teve início junto à retomada dos espetáculos com público em 5 de junho e já contemplou inúmeras entidades com doações.