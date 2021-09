'Paiol literário' recebe a escritora Veronica Stigger no mês de setembro

canal do Paiol no YouTube A contista e romancista Veronica Stigger é a quarta convidada da décima temporada do Paiol literário, projeto do jornal Rascunho que promove conversas com autores brasileiros. O encontro virtual do mês de setembro, mediado pelo jornalista e escritor Rogério Pereira, acontece nesta quarta-feira (8), às 19h30min, no

Natural de Porto Alegre e radicada em São Paulo, Veronica é conhecida por borrar as fronteiras entre os gêneros literários. Entre suas obras publicadas, temos Sombrio ermo turvo (2019), Sul (2016), Opsanie swiata (2013), Os anões (2010), Gran cabaret demenzial (2007) e O trágico e outras comédias (2004).

A escritora integra agora o seleto grupo de autores convidados do projeto que já recebeu nomes como Loyola Brandão, Nélida Piñon, Ruy Castro, Ana Maria Machado, Milton Hatoum, Moacyr Scliar e Marina Colasanti. Todos os encontros são iniciados com a mesma pergunta: "Qual a importância da literatura para a vida das pessoas? E por que ler?".

Os vídeos das edições anteriores estão disponíveis no YouTube e as entrevistas transcritas podem ser lidas no site do Paiol literário e do jornal Rascunho.