Fronteiras do Pensamento apresenta o linguista e psicólogo cognitivo Steven Pinker

A 15ª edição do Fronteiras do Pensamento, realizado em nova plataforma - trazendo inovações e conteúdos extras -, segue com inscrições abertas e terá como segundo conferencista, hoje, o linguista e psicólogo cognitivo Steven Pinker. Doutor em Psicologia Experimental e professor da Universidade de Harvard, Pinker é autor de Como a mente funciona e Tábula rasa, livros que estiveram entre os finalistas para o Prêmio Pulitzer.