Eugênio Bucci participa do programa '#Provoca' desta semana na TV Cultura

Nesta terça-feira (7), às 22h, na TV Cultura, Marcelo Tas recebe no #Provoca o professor e jornalista Eugênio Bucci. No programa, eles conversam sobre democracia, jornalismo, manipulação e discutem a respeito do seu último livro lançado, A superindústria do imaginário.

Sobre a situação da democracia no Brasil, Bucci comenta sobre o risco que ela está sofrendo atualmente. “Os indicadores de qualidade democrática declinam. Chega a ser irresponsável a gente sair por aí falando que a democracia funciona normalmente porque o presidente da República nunca censurou ninguém. Se ele pudesse, já teria censurado milhões.”

Ele fala ainda a respeito do jornalismo e da democracia serem para poucos no País. “Se as escolas fecham e uma criança que não tem computador fica um ano sem escola. A democracia supõe as liberdades e os direitos, mas supõe o direito materialmente observado, vivido e nós não temos democracia para boa parte dos brasileiros”.

Por fim, Bucci conversa com Marcelo Tas sobre o lançamento de A superindústria do imaginário, falando que o tempo de lazer se transformou numa forma de trabalho, pois as pessoas seguem produzindo signos durante esse período. Ele destaca também que, pelos algoritmos e pela manipulação, os maquinários conseguem, sim, se apropriar do circuito secreto do desejo de cada pessoa.