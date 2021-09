Ator da série 'The Wire', Michael K. Williams é encontrado morto aos 54 anos

Famoso por interpretar o personagem Omar Little na série The Wire, o ator Michael K. Williams foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York, nos EUA, nesta segunda-feira (6). A causa da morte não foi divulgada, mas a imprensa norte-americana diz que o Departamento de Polícia de Nova York investiga a hipótese de overdose acidental por uso de drogas.

O ator tinha 54 anos, e ganhou notoriedade a partir de sua participação em The Wire, série da HBO que aborda as disputas em torno do narcotráfico na região de Baltimore, nos EUA. Ele também se destacou por aparições em séries como Boardwalk empire e Lovecraft country - a última resultando, neste ano, na quinta de suas indicações ao prestigiado prêmio Emmy.

Williams também atuou com destaque no cinema, participando de longas como 12 anos de escravidão, Oscar de melhor filme em 2014, Brooklyn: sem pai nem mãe e Assassin's Creed, entre outros.