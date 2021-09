Camila de Moraes é a diretora convidada do Santa Maria Vídeo e Cinema

A organização do 14º Santa Maria Vídeo anunciou que a cineasta e jornalista Camila de Moraes será a diretora convidada da edição deste ano. Durante o evento, ela receberá o Troféu Vento Norte, ao lado do pesquisador e professor Glênio Póvoas e da pesquisadora e jornalista Marilice Daronco. Com o tema 'Memória', o festival acontecerá em formato online, entre os dias 14 e 18 de setembro.

Camila assina o aclamado documentário O Caso do Homem Errado, um dos pré-selecionados pelo Brasil para concorrer ao Oscar em 2019. Com o longa, ela se tornou a segunda mulher negra a dirigir um filme exibido em circuito comercial no País - a precursora foi Adélia Sampaio, diretora de Amor maldito (1984). O documentário será exibido no festival no dia 16 de setembro, a partir das 17h. Após o filme, haverá debate com Camila de Moraes sobre sua trajetória, bem como a entrega da homenagem para a cineasta.

Nascida no Rio Grande do Sul, Camila reside em Salvador há 11 anos. É idealizadora e curadora do Festival Cinema Negro em Ação e, atualmente, desenvolve o projeto de uma série de ficção chamada Nós somos pares, que aborda a vida de seis mulheres negras e suas relações de amizade e amores. Ela também dirigiu o curta-metragem A escrita do seu corpo, que trata a questão da identidade racial e de gênero por meio da poesia. Entre outras realizações, ela produziu e co-roteirizou o documentário Mãe de gay, vencedor de dois Galgos de Ouro no Festival Universitário de Gramado, e assina a direção do curta-metragem documental Mãe solo, realizado durante a pandemia.