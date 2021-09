Estreia série chinesa 'Tribos & Impérios' no Prime Box Brazil

Um dos maiores sucessos da indústria cinematográfica chinesa e uma das mais bem-sucedidas produções literárias colaborativas, a megaprodução inédita no Brasil Tribos & Impérios estreia nesta segunda-feira (6) no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil e na plataforma Box Brazil Play.

Drama com 75 episódios, a saga épica é ambientada em Novoland, universo ficcional criado pelas "Sete Divindades" da literatura chinesa contemporânea: Shuipao, Pan-Haitiano, Jin Hezai, Zhan'an, Yaokong, Duoshi e Jiang Nan.

A franquia conta com mais de 30 livros e diversos produtos derivados, como filmes, séries e games. Baseado do livro Storm of Prophecy, o enredo gira em torno da união detrês amigos que entram em guerra pela posse dedois reinos, predestinados poruma profecia.

Os capítulos são exibidos de segunda a sexta-feira, às 21h, até 17 de dezembro. As reprises são diárias, à meia-noite.