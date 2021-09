Guitarrista e compositor Pedro Tagliani lança novo álbum

Pela primeira vez em formato de quarteto, Pedro Tagliani lança o disco Hemisférios nesta sexta-feira (3). Em 10 faixas, o trabalho percorre pelas cordas do violão e da guitarra novos arranjos e composições para clássicos de sua obra. Este é o seu quarto álbum solo e o primeiro gravado inteiramente no Brasil.

Com mais de 40 anos de carreira, 20 deles vividos na Europa, o guitarrista e compositor percorre junto com Fabio Torres (piano), Paulo Paulelli (contrabaixo) e Marquinhos Fê (bateria) caminhos que passam pelo jazz, samba e choro.

Gravado nos estúdios Audio Porto, em Porto Alegre, Hemisférios permite ao ouvinte a sensação de estar junto com os músicos na sala de gravação. Registrado no formato com todos músicos tocando na mesma sala, o álbum mostra toda a técnica e sentimento dos artistas.

Músicas como Dia de jogo e Choro alegre, já lançadas como singles, mostram o diálogo do quarteto com a música instrumental brasileira de Norte a Sul. No decorrer do álbum, novas rotas são sugeridas e apresentadas ao público ampliando a conversa com o instrumental contemporâneo.