Luiz Carlos Torres Araújo lança edição impressa da obra 'Os condenados'

O livro Os condenados, de Luiz Carlos Torres Araújo, ganha versão impressa pela editora Uiclap com lançamento marcado para esta quarta-feira (8), às 19h. A obra será apresentada na live Cruzamentos entre o histórico e o literário, transmitida pelo Facebook Literatura RS, com uma conversa entre o autor e Elvira Coelho Hoffmann.

Com uma narrativa envolvente e dinâmica, Araújo transporta os leitores para o Sul do Brasil na década de 1960, em um contexto imaginado e verossímil. A trama envolve o regime militar no País, ex-oficiais nazistas, a guerrilha de esquerda, grupos organizados da elite econômica e muitos outros núcleos que se faziam presentes na época.

Historiador por formação, o autor demonstra uma habilidade notável na representação das épocas e das realidades sociais e políticas. Os condenados apresenta ainda uma série de notas com informações históricas que se servem não apenas como contextualização de um tempo, mas como uma segunda narrativa que transcorre de forma paralela àquela ficcionalizada pelo autor.