Obra poética de Mia Couto em aula virtual do Instituto Ling

Em encontro virtual conduzido, o projeto Poesia no Ling recebe nesta quarta-feira (8) a obra poética do escritor Mia Couto. A aula gratuita da professora de literatura da Ufrgs Marcia Ivana de Lima e Silva aborda biografia, trajetória e extensa produção do autor, com transmissão às 16h, no canal de YouTube do Instituto Ling. Para receber materiais preparatórios e lembretes do encontro, basta fazer inscrição sem custo no site www.institutoling.org.br.