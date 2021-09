Artistas gaúchos que doaram obras para leilão da Fundação Iberê ganham mostra coletiva

Desta sexta-feira (3) até 12 de setembro, a Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000) recebe exposição com trabalhos de 41 artistas gaúchos que doaram obras para o leilão virtual da instituição, realizado em setembro do ano passado. Organizada por Ingrid de Króes, Olga Velho e Cris Leal, Artistas Gaúchos na Fundação Iberê - Participantes do Leilão 2020 é uma retribuição ao apoio à manutenção da Fundação e a viabilização de sua programação artística no primeiro ano da pandemia de Covid-19.