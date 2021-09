Guion Cinemas tem última semana de sessões em Porto Alegre

Lugar que está no imaginário de quem aprecia a sétima arte em Porto Alegre, o Guion Cinemas está entrando na última semana de exibições. De quinta (2) até quarta-feira da semana que vem (8), estarão em cartaz os longas Jogo do poder, do cineasta grego Costa-Gavras; Edifício Gagarine, dos franceses Fanny Liatard e Jérémy Trouilh; Nunca mais nevará, de Malgorzata Szumowska e Michal Englert; e Caminhos da memória, ficção científica com Hugh Jackman e assinada pela diretora Lisa Joy. Salas e horários podem ser conferidos ao final da matéria.

Em Jogo do poder (GRE-FRA, 2019, 127min, 12 anos), Costa-Gavras retoma o cinema político pelo qual é conhecido, acompanhando as discussões e agendas ocultas em torno da crise da dívida que acometeu seu país em 2015. Estreia de Lisa Joy em longas, Caminhos da memória (EUA, 2021, 116min, 14 anos) traz um futuro distópico afetado pelas mudanças climáticas, no qual um investigador particular da mente se envolve em uma perigosa conspiração.

Exibido em mais de 25 festivais, incluindo Cannes, o drama Edifício Gagarine (FRA, 2020, 97min, 12 anos) remete a um enorme conjunto habitacional nas cercanias de Paris, na França, batizado em homenagem a Yuri Gagarin, russo e primeiro ser humano a ser lançado ao espaço. Com o mesmo nome do astronauta, Yuri é um adolescente que reside no Cité Gagarine, abandonado pela mãe e órfão de pai, que sonha em seguir os passos do ídolo do espaço enquanto lida com o risco de demolição do prédio em que vive.

Por sua vez, Nunca mais nevará (POL-ALE, 2020, 113min, 14 anos) retrata um imigrante ucraniano que trabalha como massagista na Polônia. De forma inusitada, ele se torna uma espécie de guru no condomínio fechado onde seus clientes moram, visto por ele como a cura para a dor em suas almas.

A galeria Guion Arte seguirá funcionando, embora não esteja definido se em algum ambiente físico ou apenas em formato virtual. Durante esta semana, parte das obras expostas no espaço contíguo aos cinemas podem ser adquiridas com desconto de 20%. Em paralelo, os donos do Centro Comercial Nova Olaria, onde as salas hoje funcionam, têm planos de reformar o conjunto , em um processo que deve ter início no segundo semestre do ano que vem.

FILMES EM CARTAZ (02/09 a 08/09)

GUION CENTER 1

Jogo do Poder (14h - 16h30min - 19h)

GUION CENTER 2

Edifício Gagarine (14h15min - 16h10min - 19h30min)

GUION CENTER 3

Nunca mais nevará (14h10min - 19h15min)

Caminhos da memória (17h)

- Guion Center Cinemas (Centro Comercial Nova Olaria, Lima e Silva, 736)