Ambicioso e reflexivo, 'Senjutsu' mostra um Iron Maiden longe da decadência

Uma das marcas do Iron Maiden, em seus mais de 45 anos de carreira, é a ambição. Em uma carreira repleta de turnês superlativas e vendagens milionárias de discos, o grupo inglês está plenamente consolidado como um dos nomes definitivos do heavy metal - um sucesso que, por maior que seja, parece nunca ter diminuído a vontade de conquistar novas alturas, sem fazer concessões às modas que vêm e vão. Nesta sexta-feira (3), o sexteto lança seu 17º trabalho de estúdio, Senjutsu - um álbum duplo no tempo das playlists, mais de 80 minutos de música numa época em que mal se tem paciência para ouvir singles digitais. E que, mesmo assim (ou talvez por causa disso), traz potencial mais do que suficiente para influenciar os rumos do estilo em plena segunda década do século XXI.

Quem esteve presente, por exemplo, no show que a banda fez na Arena do Grêmio, em Porto Alegre , em outubro de 2019 pôde comprovar, na prática, como o Iron Maiden parece muito distante de envelhecer. Mais do que manter-se no topo, o conjunto parece maior e mais bem-sucedido do que nunca. Na Capital, tocou para mais de 40 mil pessoas, um dos maiores públicos na cidade em muitos anos e mais que o dobro de sua visita anterior, em 2008. Um fenômeno que nos fala não apenas de uma relevância que permanece, mas especialmente de ambição - no caso, uma determinação obstinada a não vivenciar a decadência.

Uma disposição de espírito que transparece em tudo que envolve o novo trabalho. Gravado na França no primeiro semestre de 2019, com produção de Kevin Shirley, o álbum ficou mais de dois anos na gaveta, aguardando primeiro o cumprimento de compromissos da turnê Legacy of the beast, depois o arrefecimento da pandemia em escala global. Nesse tempo todo, os envolvidos lutaram, com sucesso, para que o disco não vazasse nas redes - ao ponto de alguns dos próprios músicos não manterem cópias do áudio, nem mesmo em seus computadores pessoais. O primeiro single, The writing on the wall, contou com uma extensa campanha de mídia, incluindo charadas nas redes socias da banda, e um videoclipe em animação produzido pelo estúdio BlinkInk, conectado a ex-integrantes da Pixar. Mesmo sem uma turnê específica para Senjutsu à vista, o Iron Maiden se assegurou de criar uma expectativa daquelas em torno do trabalho - um esforço que, é claro, de pouco valeria se a qualidade do conteúdo não estivesse a contento.

Se o álbum anterior, The book of souls (2015), foi quase um filhote do vocalista Bruce Dickinson, no sentido de estar centralizado em músicas de sua autoria, podemos dizer que Senjutsu é um álbum do baixista Steve Harris. Fundador da banda no distante 1975, único músico presente em todas as formações e principal responsável pela visão artística da Donzela, Harris vinha, há mais de duas décadas, adotando uma postura mais discreta nas composições, preferindo trabalhar nas ideias dos colegas e com poucas canções de sua autoria exclusiva. Desta vez, o baixista escreveu sozinho quatro das dez faixas, além de ter papel decisivo em outras duas, retomando um protagonismo criativo que tem efeito significativo sobre o resultado sonoro do disco.

Hoje, o Iron Maiden soa bastante diferente da urgência de The number of the beast (1982), ou mesmo da complexidade vigorosa de Powerslave (1984). Mesmo se recusando a envelhecer, o sexteto - que conta, além de Harris e Dickinson, com o baterista Nicko McBrain e com o trio de guitarras de Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers - já é uma reunião de sessentões, o que naturalmente resulta em uma sonoridade mais madura e um tanto contemplativa. As maioria das faixas é longa, ultrapassando os sete minutos de duração, o que dá margem para seções instrumentais que convidam à reflexão - sentimento que se reflete nas letras, cada vez mais preocupadas com o ser humano em meio às tragédias e horrores do mundo. Mesmo pesadas e cheias de energia, canções como Lost in a lost world e Darkest hour são também um convite para pensar, frutos de uma banda que sabe em que mundo está e acredita ter algo a dizer a respeito.

O que, é claro, não quer dizer que falte disposição para pegar pesado. O álbum abre com a faixa-título, movida por uma percussão vigorosa de McBrain e com direito a um trabalho intenso de guitarras. Quem está acostumado à Donzela abrindo shows e discos com explosões de entusiasmo, vai se surpreender: aqui, surge um Iron Maiden sombrio, quase soturno, que amplia a pressão até quase o insuportável - até que ela finalmente exploda na próxima faixa, Stratego, um som tipicamente Maiden, movido pelo baixo galopante e pelos duelos de guitarra. Ligeiramente mais contida, Days of future past também é simples e direta, em um formato conciso que deixará velhos fãs bastante satisfeitos.

Em The Writing on the wall, há espaço para sonoridades próximas do folk inglês, a serviço de uma letra que adverte os poderosos de que sua queda está próxima - valendo mencionar também o longo e memorável solo de Adrian Smith. Uma fórmula sonora que se repete, em outra roupagem, em Death of the celts, um dos típicos épicos de Steve Harris e que lembra The clansman, talvez uma das músicas mais festejadas na última turnê. Outro momento de certa ousadia é The time machine, uma das melhores do disco, que aproxima a banda do rock progressivo moderno e apresenta algumas das mais intrincadas partes instrumentais escritas pela banda em muito tempo.

Mas, como dissemos, esse é um álbum de Steve Harris, acima de tudo - e Senjutsu se encerra com nada menos que três composições do baixista em sequência, todas acima dos 10 minutos de duração. A já citada Death of the celts é, na verdade, a menos impressionante delas; The parchment é muito mais desafiadora, com riffs que remetem ao Oriente Médio e uma estrutura que se revela sem pressa, sem um refrão que facilite as coisas para o ouvinte. Mas talvez a melhor canção do disco, e principal triunfo de Senjutsu, seja a que encerra essa longa viagem. Em Hell on earth, Harris fala sobre uma humanidade que destrói o mundo antes de amá-lo e compreendê-lo - e a força lírica é potencializada por melodias acima da média, algumas das mais marcantes da banda em muito tempo. Sem deixar de ser pesada, é uma música grandiosa, até mesmo poética e bonita, consolidando as muitas ponderações do disco com a destreza de um dos compositores definitivos no heavy metal.

Ambicioso como poucos na atualidade, o Iron Maiden surpreende por ser, na maioria das vezes, muito bem sucedido em suas ousadias - e Senjutsu (nome que remete ao espírito guerreiro e às estratégias de batalha dos samurais) é mais um triunfo em uma carreira repleta deles. Não apenas é superior a The Book of souls - um álbum que, diga-se, esteve presente em várias listas de melhores do ano quando de seu lançamento - como está no mesmo nível de Brave new world (2000) e Dance of death (2003), álbuns que marcaram o retorno de Bruce Dickinson ao posto de frontman da banda.

Alguns fãs, após repetidas audições, talvez o considerem ainda melhor. O indiscutível, de qualquer modo, é que estamos diante de um disco profundamente relevante em mensagem, em sonoridade e em potência - algo que, por si só, é testemunho de uma instituição roqueira que ainda está muito longe da decadência.