Voltada à diversidade, mostra 'Fora da margem' tem inscrições abertas

A mostra Fora da margem: panorama visual das subjetividades Queer, da Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, está com inscrições abertas até 30 de outubro. O edital e o formulário do evento, que acontece em março de 2022, estão disponíveis no site www.chicolisboa.com.br.

As exposições irão acontecer de forma híbrida e simultânea nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria, e serão apresentadas obras de artes visuais e filmes de curta-metragem com temáticas LGBTQIA+.

Como ação direta em defesa dos direitos de livre expressão artística, sexual e de gênero, Fora da margem busca incentivar a produção, circulação, difusão e fruição artística. Além disso, o diálogo entre os diferentes formatos reafirma a necessidade de aproximar as diferentes linguagens, no propósito de celebrar a diversidade e suscitar o debate sobre a temática proposta.

As obras de artes visuais inscritas serão selecionadas por uma comissão de seleção formada por Ben Berardi, Manuela Fetter, Neiva Bohns e Sandro Ka.