Projeto 'Sons do Sul' faz um mapeamento de línguas no RS

Uma cartografia linguística desenvolvida pelo projeto Sons do Sul apresenta um mapeamento sonoro de sete línguas faladas no Rio Grandes do Sul. A iniciativa será lançada nesta segunda-feira (6), às 19h, em um bate-papo online no site www.sonsdosul.com.br, com a professora Maria Inês Chilanti e o agente cultural nigeriano Kayzee Fashola.