Marcelo Nadruz chega aos 60 anos consolidando extensa obra erudita

Para os interessados na música feita no Rio Grande do Sul, o nome do compositor e maestro arranjador Marcelo Nadruz costuma surgir em associação com o Raiz de Pedra, grupo instrumental que alcançou projeção dentro e fora do Brasil durante as décadas de 1980 e 1990. Um conjunto que marcou a vida de muita gente, incluindo, é claro, o próprio Nadruz - mas que, para a mente criativa que trabalhou para criá-lo, pertence ao reino das coisas que passaram. Sonoridades sempre bonitas na memória, mas que não devem soar mais alto que os encantos do presente.

"Considero que o Raiz de Pedra foi uma preparação para o Marcelo Nadruz compositor de música de concerto", diz o artista de 60 anos, em conversa com o Jornal do Comércio. "Às vezes, alguns amigos me dizem que não devo negar o passado, mas não se trata isso. Eu acho que foram dez anos muito importantes, pelos quais tenho carinho, mas não acho certo que eles acabem obscurecendo o que se está fazendo agora."

E não são poucas as coisas em movimento no universo de Marcelo Nadruz. Além da atuação como regente de coral e professor de música online, ele tem se dedicado há décadas à construção de uma obra sólida dentro da música de concerto, com peças conduzidas por regentes como Tiago Flores e Marlos Nobre. "Sinto que a composição é a minha tarefa nesse mundo, minha missão, quase uma coisa transcendental", resume.

A música existe na vida de Nadruz desde sempre, influência da paixão do pai por música de concerto, de todas as épocas. E a inclinação para compor surgiu já nas primeiras aulas, aos oito anos de idade - na verdade, quase dá para dizer que o músico e o compositor nasceram ao mesmo tempo. "Não gostava de tocar as coisas que a professora me passava, escritas por outras pessoas, porque eu sempre tinha uma ideia diferente. Ela me perguntava: 'mas você não estudou?' E eu dizia: 'estudei sim, mas é que inventei uma coisa diferente'", relembra, rindo.

Embora a música clássica já fosse ingrediente importante no caldeirão do Raiz de Pedra, a descoberta de si mesmo como compositor erudito veio mais tarde, nos anos 1990, quando foi estudar em Montevidéu, sob a orientação de Guido Santórsola. Desde então, Nadruz vem se dedicando a uma produção prolífica, que já soma em torno de 450 obras sinfônicas e camerísticas - incluindo, por exemplo, o significativo número de 23 composições para quarteto de cordas. Por seis anos, na gestão do ex-prefeito José Fogaça, ele foi regente da Banda Sinfônica Municipal de Porto Alegre - período durante o qual escreveu quase 80 arranjos, tanto para peças eruditas quanto para música popular.

"Tento sempre criar algo individual, peculiar, o que é uma coisa difícil porque você tem que cavocar dentro de si mesmo", reflete o compositor. "Infelizmente, sinto que alguns colegas fazem música colocando, por exemplo, elementos das florestas brasileiras, para que sejam ouvidos no exterior e se diga 'ah, ele é brasileiro'. Tenho uma admiração muito grande pelo (compositor francês Claude) Debussy, a partir de sua busca pela peculiaridade, e (Heitor) Villa-Lobos teve o mesmo impulso em outra direção, de buscar sonoridades brasileiras e cantar a natureza, as matas. Era uma música que ninguém tinha feito então. Busco algo assim na minha música, de forma até um tanto obsessiva", reforça.

Uma produção baseada, segundo ele, na disposição de trabalhar a criatividade de forma metódica, todos os dias. "Radamés (Gnattali) levantava de madrugada e exercia um processo diário de composição, que era quase um sacerdócio. Quando eu era jovem, não entendia isso, e ficava me perguntando se não era o caso de esperar a tal da inspiração. Mas fui aprendendo que não há necessidade de ser tocado por algo que venha dos confins do universo", comenta. "(A composição) é como uma brasa na lareira, que está sempre acesa, mas que é preciso ir alimentando. Se eu alimento essa brasa todos os dias, posso dizer que estou em estado permanente de inspiração."

O presente de Marcelo Nadruz é daqueles que não dá muito tempo para sentir saudades do passado. Além de algumas obras orquestrais em andamento, o compositor projeta a gravação de um álbum de canções folclóricas argentinas, com a participação de solistas e cantores a definir. Em paralelo, ele mantém, além de um espaço próprio, o canal de YouTube Universo dos Sons Curativos, que explora a natureza do som e seus efeitos sobre a consciência. Há também a intenção de voltar a trabalhar com projetos de caráter multi-étnico, na mesma linha de Súbita conexão, DVD registrado na Catedral Metropolitana de Porto Alegre e lançado em 2014.

O futuro, é claro, sempre abre margem para reencontros, e Marcelo Nadruz projeta dois deles. "Quero voltar a reger (concertos), é uma coceira que tenho", diz, bem-humorado. "E eu nunca tive vontade de lecionar na academia, mas tenho vontade de ser professor de extensão universitária. Estou com muitas ideias, que saem um pouco do universo acadêmico formal e que agem mais sobre a sensibilidade do futuro músico e compositor."