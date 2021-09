Ciranda do Nordeste passa a ser considerada Patrimônio Cultural do Brasil

A partir de agora a Ciranda do Nordeste passa a ser reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. A decisão foi tomada nesta terça-feira (31) em reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O País, agora, tem registrados 50 bens como patrimônio imaterial.

Unindo a música e a poesia para embalar uma dança de roda, a Ciranda do Nordeste é uma manifestação cultural que possui singularidades estéticas, poéticas e musicais que a diferenciam de outras modalidades praticadas no Brasil. Ela está rodeada de significados que envolvem o balanço do mar, os ciclos da vida e as brincadeiras de criança.

“Os saberes, modos de fazer e valores dessa expressão coletiva estão sendo constantemente reiterados, transformados e atualizados, o que constitui uma tradição vital enquanto canal de expressão e fortalecimento de laços de pertencimento”, disse Larissa Peixoto, presidente da Iphan.

O pedido de reconhecimento foi apresentado ao Conselho e o registro foi aceito de forma unânime, sendo inscrito no Livro de Registro das Celebrações.