'Turma da Mônica jovem' volta à programação do Cartoon Network

A dona do coelho azul mais famoso do mundo está de volta no Cartoon Network. Turma da Mônica jovem retorna à programação do canal na segunda-feira (13), às 18h, com 13 novos episódios que serão exibidos em maratonas diárias até quinta-feira (16).

No novo arco, toda a turma continua enfrentando os dilemas da adolescência, como amizade, bullying, redes sociais, festas, colégio, família e namoro, além de lidar com a descoberta de novos dons e poderes. Além do namoro de Mônica, uma convenção de cultura nerd e uma festa de Halloween trevosa entram na lista de aventuras que os personagens irão encontrar nos novos episódios.

A série é baseada nas histórias em quadrinhos criadas por Mauricio de Sousa. O programa estreou na televisão em novembro de 2019 tendo como enfoque as personagens e suas visões sobre o crescer.

Os episódios contam com adaptação de Natalia Maeda, Mabel Lopes e Ivan Nakamura, e roteiro final de Natália Maeda com supervisão de Marina Cameron. Roger Keesse é o diretor, e Mauricio de Sousa e Marcos Saraiva assinam a produção executiva.

A partir do dia 21 de setembro, o Cartoon Network passa a exibir novamente os episódios nas terças-feiras, às 17h45min.