'The masked singer Brasil' recebe Gil do Vigor como convidado da semana

Prometendo muita diversão com seus palpites a respeito dos mascarados, Gil do Vigor é o convidado especial do The masked singer Brasil na edição gravada que vai ao ar nesta terça-feira (31), após exibição da novela Império na TV Globo. O ex-participante do BBB chega para reforçar o time de jurados composto pelos atores Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e a cantora Simone (da dupla com Simaria).

O reality começa com uma apresentação especial do Jacaré, eleito o melhor da noite no segundo programa e já com vaga garantida para a próxima semana. Os outros participantes continuam na disputa e os dois menos votados pela plateia, em cada um dos combates, se enfrentam em um duelo final que decide quem será desmascarado.

O programa musical é uma coprodução da TV Globo com a Endemol Shine Brasil, e tem supervisão artística de Adriano Ricco e direção artística de Marcelo Amiky. Ivete Sangalo é a apresentadora, e Camilla de Lucas trabalha nos bastidores da produção.