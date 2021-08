Livro sobre trajetória do bar Escaler tem live de lançamento nesta terça-feira

Acontece, nesta terça-feira (31), a live de lançamento do livro Escaler: quando o Bom Fim era nosso, Senhor! (Ballejo, 196 págs., R$ 71,00), a partir das 20h, na, com participação de convidados. Fundado em 1982, no bairro porto-alegrense, por um marujo às margens do Parque da Redenção, o Escaler reunia uma plêiade de tribos diferentes como punks, góticos e metaleiros, que se juntavam aos remanescentes da onda hippie e aos primeiros rappers da praça.

A obra literária é resultado de depoimentos do dono do bar, Antônio Carlos Ramos Calheiros, o Toninho do Escaler - um agitador cultural - ao jornalista Paulo César Teixeira, autor de Esquina maldita , Nega Lu - Uma dama de barba malfeita e Rua da Margem - Histórias de Porto Alegre. Inscrito na memória afetiva de duas ou três gerações como espaço privilegiado de diversão e arte, o espaço acumulou milhares de histórias na lembrança e na imaginação dos que por lá aportaram e já foi tema de Reportagem Cultural no Jornal do Comércio , também assinada por Teixeira.