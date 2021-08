Porto Alegre passa a contar com nova feira de arte a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (27), o público poderá visitar a Feira Fumproarte, instalada permanentemente na Casa de Cultura Plauto Cruz (Venâncio Aires, 67, Cidade Baixa). A Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre promove a iniciativa para ajudar a alavancar o mercado das artes.

São 70 obras de diferentes artistas da cidade, todas expostas e disponíveis para compra. Esculturas, fotografias, aquarelas e outras técnicas podem ser conferidas no evento.

A feira foi criada para colaborar com a produção artística de Porto Alegre. Em muitas situações potenciais compradores de obras de arte não sabem como acessar artistas e muito menos qual pode ser o valor monetário de uma obra.

Para facilitar a aproximação, o Fumproarte se propõe a intermediar o encontro e a troca entre artista e público. De forma didática, simples e motivadora, todas as questões são respondidas por facilitadores.

Todos os artistas da Capital, com comprovada trajetória, podem disponibilizar peças de arte para a Feira Fumproarte. O objetivo é promover grande variedade de obras, orientar potenciais compradores e contribuir com a geração de renda para os artistas.

Devido ao cenário de pandemia, as obras poderão ser visualizadas pelo Instagram ou através de visitas agendadas, com horário marcado. O endereço é @feirafumproarte. Quando os eventos forem possíveis, a Feira Fumproarte será ponto de encontro e confraternização, com shows, performances e espaço de convivência daqueles que estão dispostos a colaborar com as artes.

A feira funcionará de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h. Informações pelos telefones (51) 3289-8170 e (51) 3289-8171.