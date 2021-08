O 'Globo repórter' desta semana explora o mundo das pedras preciosas

Maior produtor de pedras preciosas do mundo, o Brasil detém 25% da exploração e venda de minério de todo o planeta. No Globo repórter desta sexta-feira (27), que vai ao ar na TV Globo logo após a exibição da novela Império, a equipe desbrava o País para conhecer pessoas que vivem direta ou indiretamente deste mercado.

André Junqueira vai até Ouro Preto, em Minas Gerais, para ver de perto o topázio imperial, pedra que ganhou esse nome para homenagear a Ilha de Topázio, no Mar Vermelho, onde era bem comum encontrar este tipo de material precioso na Idade Média.

A repórter Camila Marinho topa o desafio de entrar em uma escavação, a cerca de 60 metros de profundidade, para ver todo o trabalho de mineração das deslumbrantes esmeraldas. Depois de percorrer os labirintos subterrâneos, ela supera o local quente e abafado para ver onde essas preciosidades ficam escondidas.

No município de Ametista do Sul, situado na região Norte do Rio Grande do Sul, Léo Saballa Jr. conhece uma igreja que se destaca pelo brilho e pela beleza de mais de 40 toneladas de pedras ametistas. A equipe visita também uma das mais de 100 minas localizadas na região que executam essa atividade diariamente, fortalecendo a economia e o turismo local.

A GloboNews também exibe o programa aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h.