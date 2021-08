Stravinsky é homenageado na Ospa com regência de Priscila Bomfim

A primeira mulher e diretora musical a reger óperas da temporada oficial do Theatro Municipal do Rio de Janeiro chega a Porto Alegre para participar como regente convidada do concerto híbrido da Ospa neste sábado (28). Priscila Bomfim se apresenta às 17h no espetáculo Stravinsky 50 ao lado das solistas Brigitta Calloni (violino) e Viktoria Tatour (oboé).

A portuguesa Priscila, conciliando a carreira de pianista com a regência, trabalha para que outras mulheres possam ter oportunidades no universo da música de concerto. Além de ser uma das responsáveis pela fundação da Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro, agora ela se torna a primeira mulher a conduzir a Ospa nesta temporada.

“Passamos por um período com poucas mulheres na regência orquestral. Agora sinto que há grandes movimentos internacionais dando destaque para as maestras. Aqui no Brasil há uma geração de mulheres que têm buscado a regência e inevitavelmente vão assumir cargos de titular, assistente ou diretora artística e musical”, diz ela.

Acompanhando a regente, a brasileira Brigitta Calloni e a russa Viktoria Tatour interpretam Concerto duplo para oboé e violino, de Johann Sebastian Bach. Ambas solistas possuem ampla experiência no exterior e integram o grupo da Ospa.

O carro-chefe do concerto, no entanto, é Pulcinella, balé de Igor Stravinsky que será executado em versão suíte para orquestra , com oito movimentos e passagens instrumentais substituindo trechos cantados da obra original. Árias e Danças Antigas, Suite nº 1, de Ottorino Respighi, completa o programa deste sábado.

www.uhuu.com Os ingressos para o espetáculo podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível. A bilheteria online, na plataforma, abre nesta quinta-feira (26), às 12h, e fica em funcionamento até sexta (27), às 11h59min. Os bilhetes físicos podem ser retirados na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) na sexta-feira e no sábado (28), das 12h às 17h.