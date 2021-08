Paulinho Parada faz show virtual nesta quarta-feira

Sympla Em formato online e gratuito, Paulinho Parada realiza show nesta quarta-feira (25), às 20h30min, em comemoração ao encerramento do financiamento coletivo do seu novo disco chamado Respira. Os ingressos para a performance devem ser adquiridos através da plataforma

Com essa apresentação, o cantor e compositor pretende retribuir o carinho e a presença do público ao longo do ano, conquistando novas audiências através de espetáculo aberto no ambiente virtual.

O repertório do show terá como foco a Música Popular Brasileira e as composições do seu novo disco.