Fronteiras do Pensamento começa 15ª edição em plataforma nova nesta quarta-feira

Começa, nesta quarta-feira (25), a temporada 2021 do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento , que chega à 15ª edição em plataforma nova - trazendo inovações e conteúdos extras. Autor do livro Armas, germes e aço e vencedor do Pulitzer, o biólogo Jared Diamond (foto acima) é quem abre o ciclo de conferências internacionais, que tem como tema Era da Reconexão e segue até 8 de dezembro.

Os nomes que compõem a temporada são Yuval Noah Harari, Margaret Atwood, Steven Pinker, Jared Diamond, Anne Applebaum, Niall Ferguson, Carl Hart e Pavan Sukhdev. Aulas preparatórias e-books e textos sobre os conferencistas estão na plataforma online e enriquecem ainda mais a experiência proporcionada pelo projeto.

Confira os diferenciais desta temporada:

- Experiência visual inovadora: cenário 3D e tecnologia aximmetry que possibilita assistir apresentador e conferencista no mesmo palco, mesmo que estejam em países diferentes;

- Áudio original do conferencista: os debates têm legenda em português;

- Plataforma exclusiva robusta: vinculada à Amazon, a novidade permite acesso simultâneo de até 10 mil pessoas;

- Conteúdo sobre os conferencistas: e-book sobre a atuação e a obra de cada pensador;

- Aulas preparatórias: especialistas falam sobre as temáticas que serão abordadas pelos conferencistas;

- Artigos: jornalistas e pesquisadores dos autores e temas trazem curiosidades e pontos de vista;

- Experiência on demand: as conferências ficam disponíveis na plataforma até 31 de dezembro, para serem assistidas no horário em que o inscrito desejar, seja por celular, computador ou aparelho de TV.