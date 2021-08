Com live neste sábado, Nenhum de Nós reencontra o passado e o futuro

Para os cinco músicos que constituem o Nenhum de Nós, a pausa forçada pela pandemia teve um aspecto ainda mais incômodo de ineditismo. Uma das bandas mais significativas do pop rock gaúcho de todos os tempos, na ativa desde 1986, o quinteto teve que, pela primeira vez em toda a sua carreira, interromper o fluxo normal de suas atividades - justo no momento em que dava início a uma turnê, para celebrar o aniversário de seu primeiro álbum acústico. Para Thedy Corrêa (voz), Carlos Stein (guitarra), Sady Homrich (bateria), Veco Marques (guitarra) e João Vicenti (teclados e acordeon), foram longos meses no estaleiro, aguardando a chance de voltar a fazer na plenitude o que os une quase desde sempre.

Nesse cenário, a live deste sábado (28), às 21h, na plataforma CuboPlay, aponta para duas direções. Por um lado, funciona como decolagem para a retomada das atividades em cima do palco, que se espera que ganhem ritmo a partir da gradual superação da pandemia; por outro, a própria banda define o show como um "aquece" para as comemorações dos 35 anos de estrada, comemorados de forma oficial no próximo mês de outubro. Os ingressos para o acesso estão em segundo lote, pelo valor de R$ 30,00, e podem ser adquiridos em cuboplay.com.br, mediante preenchimento de cadastro. A live ficará disponível ao pagante até o dia 5 de setembro.

Para uma banda marcada pela atividade incansável, seria impossível passar um ano e meio apenas olhando para as paredes. Cada um em seu canto, os cinco músicos gravaram canções inéditas e releituras, que foram disponibilizadas no YouTube e, mais tarde, compiladas no EP Feito em casa (2020). Em paralelo, realizaram algumas lives corporativas. Ainda assim, o distanciamento foi uma desagradável novidade para o Nenhum de Nós - e uma situação que todos, na medida do possível e do razoável, querem superar o quanto antes.

"Para a gente, que se via toda semana, ficar seis meses falando só pelo celular, sem conviver do mesmo jeito, está sendo um grande desafio. A gente até se surpreende ao ver como os outros envelheceram - os outros, claro, não eu", brinca Carlos Stein, em conversa com o Jornal do Comércio. "Se você fizer as contas, fizemos tranquilamente 3 mil execuções públicas de Camila Camila (durante a carreira). Aí, do nada, passar oito meses sem tocá-la... Para nós, (a live desta semana) acaba sendo um pouco como um show de covers das nossas próprias músicas, no sentido que estamos meio que redescobrindo todas elas", pondera.

De fato, a previsão para os cerca de 90 minutos de apresentação é de uma viagem por sucessos como O astronauta de mármore, Você vai lembrar de mim, Paz e amor, Amanhã ou depois e muitos outros. Tudo isso, porém, sem perder a visão do que está à frente, com algumas surpresas e um toque de novidade aqui e ali.

"É mais ou menos como fazer um setlist para uma cidade onde a gente não toca há muito tempo", resume o baterista Sady Homrich. "Fizemos uma pequena enquete informal nas redes sociais, pegando dicas de alguns lados B que seria legal resgatar, e devemos ter uma música nova, que a gente ainda está trabalhando. Tem que dar um pouco de linha para ver que estamos olhando para frente, mas também dar um chão para o seu público. Já fui em shows de artistas que só tocaram músicas novas e não saí plenamente satisfeito. Achei bonito, corajoso, mas fiquei carente daquelas canções que eu queria ouvir."

Uma busca de equilíbrio que, no caso da apresentação no CuboPlay, acaba ganhando uma camada extra, na medida em que revisita a trajetória de uma banda que nunca se separou e nunca trocou integrantes nesses anos todos. "Somos uma democracia compreensiva, que funciona muito bem. O importante é todo mundo estar chutando para o mesmo lado", diz Stein. "Acho que somos uma banda que sempre tentou preservar a nossa linguagem musical, mas que nunca se furtou de experimentar, e isso é algo que a gente traz desde lá do início. Ao mesmo tempo, sinto que mantemos uma certa generosidade em relação ao nosso passado. A gente olha para essas músicas mais antigas como se estivesse olhando sinceramente para um filho, que nos deu muito orgulho", anima-se.

"A banda começou com amizade. A gente não foi atrás de um baita guitarrista, um baita vocalista ou baterista: nós tínhamos um conceito artístico, que teve uma convergência em torno da amizade. E amigo que é amigo independe da distância", acrescenta Homrich. "Claro que a gente tem saudade de estar no palco, de embarcar no ônibus, de ver a equipe técnica, de mexer em um novo arranjo. Agora, a gente espera que as vacinas sejam administradas e que mude um pouco esse cenário de medo, para que possamos, primeiro, retornar às turnês. A gente quer entrar no estúdio em breve, nunca fomos uma banda de ficar apenas olhando para trás, mas queremos primeiro viver esse momento de reencontro."