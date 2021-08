Cine Farol Santander exibe o longa tailandês 'Cemitério do esplendor'

A partir desta terça-feira (24), o Cine Farol Santander disponibiliza de forma online e gratuita o filme Cemitério do esplendor, do aclamado diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul. O hipnótico e místico longa-metragem pode ser assistido via streaming até o dia 29 de agosto, mediante preenchimento de formulário

Na obra, ambientada na Tailândia, soldados com uma misteriosa doença do sono são transferidos para um hospital provisório instalado em uma antiga escola abandonada. Jenjira torna-se voluntária para tratar de Itt, um soldado que ninguém vem visitar.

No hospital, ela faz amizade com a jovem médium Keng que utiliza os seus poderes para ajudar os parentes a se comunicarem com os homens adormecidos. Um dia, Jenjira encontra o diário de Itt preenchido com palavras e desenhos estranhos, levantando a hipótese de uma conexão entre a síndrome enigmática dos soldados e o mítico local em que o hospital se encontra.

A exibição do longa é uma iniciativa conjunta do Ministérios do Turismo, Santander, Farol Santander e Prana Filmes.