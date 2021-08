Guion fecha as portas depois de receber 2 milhões de espectadores em 26 anos

O setor de entretenimento foi um dos mais atingidos pelas medidas de distanciamento social impostas para evitar o avanço da pandemia de Covid-19. Depois de 26 anos de atuação, o Guion Center foi um dos que não resistiu à falta de público desde que o novo coronavírus exigiu medidas de restrição de circulação. Depois de receber 2 milhões de espectadores até junho deste ano, quando comemorou o 26º aniversário, o tradicional cinema de Porto Alegre anuncia o encerramento das atividades em setembro.

"Tentamos, mas a narrativa do fique em casa impactou não só nas nossas salas, mas em cinemas de todo o País", disse o proprietário do cinema, Carlos Schmidt, ao. "Se o Guion ou qualquer outra sala tivesse a atenção do espectador para a sua programação como é em seu fechamento, estaríamos muito bem. Vida que segue", desabafou. O encerramento das atividades foi informado neste domingo (22) nas redes sociais do Guion.