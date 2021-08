Cine Guion vai fechar as portas depois de 26 anos de atividades

Um dos principais cinemas independentes de Porto Alegre, o Guion Center vai fechar as portas. O anúncio foi feito pelas redes sociais do proprietário do cinema, Carlos Schmidt. "O Cinema Guion vai encerrar suas atividades de exibição dentro de duas a três semanas", informou. "Agradecemos o interesse de todos que saíram de suas casas e vieram nos prestigiar não só nesse período nefasto como ao longo desses 26 anos de atividades."