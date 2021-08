Fora de competição, filme de encerramento foi dirigido por Marcelo Galvão nos EUA

Nesta 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado, o diretor brasileiro Marcelo Galvão (do “road movie down” Colegas e do drama magistral A despedida, ambos premiados em edições anteriores do evento da serra gaúcha) estreia no Brasil seu primeiro filme em inglês, rodado nos Estados Unidos. Fourth Grade é atração cinematográfica de encerramento do festival, e tem sessão às 21h30min desta sexta-feira (20) no Canal Brasil.

O título é uma adaptação de Quarta B, primeiro filme do cineasta, que já saiu vencedor na Mostra Internacional de SP de 2005. A nova produção reúne William Baldwin, Teri Polo, Mena Suvari e mais 11 outros atores que conferem a intensidade necessária à narrativa que desvenda ações e intenções de pais e responsáveis em obrigatória reunião escolar.

Fourth Grade já recebeu o prêmio de melhor longa-metragem no Festival de Los Angeles, no Tagore International Film Festival na Índia e no Festival de Montreal, onde recebeu também prêmios para melhor atriz e melhor ator. A escolha pela exibição da obra no evento também se deu pela longa e afetiva relação que Marcelo Galvão tem com Gramado, onde já concorreu com os longas Colegas, A despedida e O matador, vencendo dois Kikitos de melhor filme.