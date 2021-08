Ecarta Musical recebe Maurício Marques e Alexandre Starosta neste sábado

Unindo violão e violino, o Ecarta Musical recebe neste sábado (21), às 18h, Maurício Marques e Alexandre Starosta para uma apresentação com clássicos do chorinho. A performance, com transmissão gratuita pelas redes sociais da Fundação Ecarta, conta com um repertório de interpretações de Pixinguinha, Ernesto Nazareh, Waldir Azevedo e Jacob do Bandolin.

Os músicos e professores de música iniciaram essa parceria nos ambientes musicais ao vivo de Porto Alegre na execução do choro, modalidade rítmica que tem origem no lundu, sonoridade trazida pelos africanos com fusão de ritmos europeus, como a polca e a valsa.

Marques é mestre em Composição pela Ufrgs e bacharel em Violão na Ufpel. É compositor, professor de música, arranjador e instrumentista. Tem como base a música brasileira, apresentando-se em formato solo e em grupo. Além disso, acumula diversos prêmios em festivais de música e já teve suas composições editadas em livro na coleção Sérgio Assad, na França.

Starosta, formado em Música pela Ufrgs, iniciou seus estudos na área ainda durante a infância e, desde os anos 2000, já lecionou em diferentes instituições de Porto Alegre e de outras cidades do Estado. Atualmente ajuda no desenvolvimento de projetos sociais e atua no Fábrica dos sonhos, no Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo.