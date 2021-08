Orquestra Theatro São Pedro faz concerto 'De Bach a Britten' no domingo

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta o espetáculo De Bach a Britten, neste domingo (15), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n), com ingressos gratuitos (mediante a doação de 2kg de alimento não perecível), com retirada até este sábado (14), na recepção do Multipalco Eva Sopher (ao lado do Du’Attos Restaurante), das 13h30min às 18h, ou até acabarem os ingressos.

Seguindo o protocolo de higiene e distanciamento, a capacidade de público está limitada a 30% (190 espectadores) e não haverá troca de ingressos no dia da apresentação para evitar aglomerações. O evento também será transmitido ao vivo no canal do YouTube da Orquestra Theatro São Pedro Porto Alegre

O concerto terá a regência e solos do maestro e violinista Cláudio Cruz. No programa, clássicos de Bach, Schubert, Villa-Lobos e Britten, como Variações sobre um tema de Frank Bridge, Benjamin Britten.