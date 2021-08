Werner Schünemann ministra curso de atuação para câmera

ator e diretor Werner Schünemann ministra mais um curso inédito na Casa de Teatro de Porto Alegre. Os encontros semanais de Monólogos do cinema e vídeo: atuação e realismo para câmera acontecem desta quarta-feira (18) a dezembro, nas plataformas digitais da Escola.

Com experiências imersivas, o curso é prático, com investigação na interpretação realista, tendo como base e apoio para as construções autores como Constatin Stanislavski e Harold Guskin. As aulas são conduzidas online, e as experiências do processo são compartilhadas entre os colegas e o ministrante.

Nascido em Porto Alegre, Werner Schünemann é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Sempre em busca de novos desafios, Werner faz de sua inquietude uma aliada na arte de se reinventar. Além de ator, é diretor e roteirista. Desempenhou papéis marcantes, como Bento Gonçalves, de A Casa das Sete Mulheres, e o vilão Saulo, de Passione, ambas na TV Globo. O artista acumula em seu currículo mais de 10 telenovelas, 43 filmes, peças teatrais, séries e minisséries, além das obras em que foi diretor e roteirista.