Artista visual lança coleção inédita de cartões postais

Nesta terça-feira (17), Dia Nacional do Patrimônio Histórico, a designer visual Luciana Pinto lança um aplicativo de cartões postais online (e-card), com desenhos de sua autoria em bico de pena - técnica histórica, utilizada desde a Idade Média. Em comemoração a esta data, o projeto POAcard propõe uma reconstrução da memória afetiva por meio de cartões-postais, que de certa forma, são um exemplo de permanência, embora apresentados em uma versão contemporânea, uma plataforma online.

Realizada em parceria com o Museu Julio de Castilhos de Porto Alegre, a coleção fará parte das redes sociais da instituição, colocando à disposição da sociedade, de forma gratuita, o envio e recebimento de cartões postais com o desenho da fachada do museu, entre outros prédios históricos, por meio do aplicativo online (fabianopinto.com/ecardpoafree).

O lançamento deste App será inédito na América Latina, um cartão eletrônico semelhante a um cartão postal ou cartão de felicitações, com a principal diferença de que ele é criado usando mídia digital em lugar de papel ou outros materiais tradicionais.

"Salientando a importância da preservação da cultura da nossa Capital, a ideia é fornecer material turístico-cultural que ilustre a riqueza arquitetônica da cidade, renovando o modo clássico de enviar cartões postais, hábito praticamente esquecido, nestes tempos de instantaneidade", comenta a artista visual. "Atualmente, com a pandemia de Covid-19, o futuro acelerou e o limite de contato físico entre as pessoas e nos forçou a renovar hábitos", observa Luciana.

"A intenção é recolocar o antigo na vida contemporânea para chamar à atenção dos gaúchos, trazendo consciência do valor do patrimônio histórico e da beleza da arquitetura neoclássica, que muitas vezes passa despercebida. Nesses tempos de tanta incerteza, colocar esta riqueza ao alcance de todos em forma de cartão-postal (e-card), é uma maneira de prolongação da existência e perseverança, através da manutenção da memória", finaliza.



O Dia Nacional do Patrimônio Cultural, comemorado em todo o País no dia 17 de agosto, marca o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que teve a vida dedicada ao Patrimônio Cultural Brasileiro.