Lenda da Lagoa dos Barros é tema de live do CHC Santa Casa

YouTube do CHC Santa Casa Ao longo da história muitas lendas sobre a Lagoa dos Barros, em Osório-RS, circulam por Porto Alegre. Uma delas é inspirada em um crime chocante envolvendo os jovens Maria Luiza Häussler e Heinz Werner João Schmeling na década de 1940. O CHC Santa Casa promove nesta sexta-feira (13), às 19h, uma live abordando o assunto. O evento será transmitido gratuitamente através do canal de

Mitos e fatos: lenda da Lagoa dos Barros contará com a participação de dois convidados que irão abordar a construção do mito e os fatos históricos do trágico assassinato. A historiadora Carine Trindade, formada pela Ufrgs, é assistente técnica no Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. Lá ela desenvolve pesquisas com foco em processos judiciais de repercussão.

Rafael Guimaraens, jornalista profissional de 1975, é autor de 17 livros, entre os quais Tragédia na Rua da Praia, A enchente de 41, A dama da lagoa e 20 relatos insólitos de Porto Alegre. Além disso, já foi consagrado em premiações como o Açorianos e o da Associação Gaúcha de Escritores.