Estreia em Porto Alegre documentário sobre a travesti Luana Muniz

"Travesti não é bagunça!". O grito ouvido em uma das esquinas da Lapa, e que ecoou em milhões de televisores pelo programa Profissão repórter em 2010, agora será escutado nos cinemas. O documentário Luana Muniz - filha da lua, que estreia nesta quinta-feira (12), revela os bastidores deste episódio e outras polêmicas na vida da Rainha da Lapa, como era conhecida. Em Porto Alegre, as sessões acontecem até o dia 18 de agosto, no Espaço Itaú de Cinema no Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), sempre às 18h.