'Articulando a dança pelo RS: à la carte' promove 3ª etapa do projeto

Após duas etapas do Articulando a dança pelo RS: à la carte, com mais de 20 oficinas realizadas, a Associação Cultural Articula Dança RS promove a terceira e última etapa do projeto no mês de agosto. A programação inclui duas oficinas presenciais, que acontecem neste sábado (14), e um bate-papo que irá encerrar as atividades no dia 28 de agosto.

Roberta Campos comanda a primeira aula oferecida. Danças afro orientadas acontece das 15h às 16h30min nos Arcos da Redenção, explorando o ritmo, o enraizamento, o fluxo e a expressividade. De lá o grupo segue em cortejo até o Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556 A), onde, das 17h às 18h, Juliana Prestes ministra uma oficina de Flamenco com até 10 alunos.

Em caso de chuva, todas as atividades acontecem no Tablado Andaluz com transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram da Associação. As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas via WhatsApp (51) 99969 4077.

Encerrando a programação do projeto, no dia 28 de agosto, às 19h, acontece o Happy hour à la carte, um bate-papo transmitido pelas redes sociais que tem como objetivo avaliar as atividades realizadas até então.