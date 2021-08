Tito Prates oferece curso para quem quer escrever como Agatha Christie

Qualquer um que tenha dedicado algumas horas à leitura de romances policiais - em especial os escritos por Agatha Christie - sabe bem como a coisa funciona. Passamos a leitura inteira atentos, tentando desvendar o mistério proposto, revelar o rosto do assassino antes que a própria autora faça isso, diante de nossos olhos. Raramente conseguimos, é claro - e aí temos aquela sensação ao mesmo tempo admirada e divertida, o sentimento de quem caiu no truque mágico de um enredo bem construído: 'Olha só, ela me enganou de novo!'.

A partir de 21 de agosto, esse leitor ou leitora terá a chance de aprender a causar essa mesma sensação. Ministrado por Tito Prates, escritor e especialista na vida e obra da autora inglesa, o curso Escreva como Agatha Christe em apenas 14 aulas promete ensinar, de ponta a ponta, todos os caminhos para construir uma trama policial capaz de prender pessoas na poltrona. As aulas virtuais acontecem nos sábados e têm início programado para 21 de agosto. Informações sobre inscrições e valores estão disponíveis no site da Sala do Escritor, plataforma voltada à oferta de cursos e serviços para quem se aventura no mundo da literatura.

Dizer que Tito Prates é um fã de Agatha Christie é um pouco como dizer que Miss Marple era uma senhora esperta, ou que Hercule Poirot desvendava lá uns crimezinhos de vez em quando. Leitor da escritora desde a infância, ele é autor de Agatha Christie from my heart - uma biografia de verdades, que recebeu a concordância do próprio espólio da lenda literária inglesa, e de Viagem à terra da Rainha do Crime, espécie de livro de viagem que usa a vida e as obras da homenageada como mapa de exploração. A partir dessa profunda proximidade com o legado da dama do romance policial, o próprio Tito foi aprendendo os caminhos do gênero, e passou a aventurar-se mais e mais nas próprias histórias. Seu livro de 2019, Museu do crime, foi bem recebido pelo público ávido por mistérios e já está na segunda edição.

"Eu falo que me fiz escritor na contramão", brinca Tito em conversa telefônica com o Jornal do Comércio. Uma aventura que começou a partir de uma pequena provocação a si mesmo. "Há alguns anos, algumas pessoas vieram ao grupo do Facebook pelo qual sou responsável e perguntaram se eu poderia fazer a divulgação de uma antologia que iam lançar em homenagem a ela. Quando eu li o edital, pensei: 'será que eu sou capaz?' Aí eu, de abelhudo mesmo, mandei um conto, fui aprovado e a coisa foi acontecendo. Já perdi a conta de quantos projetos eu participei", comenta, animado.

Agora, o escritor faz a mesma provocação no curso oferecido pela Sala do Escritor. No ano passado, uma atividade de quatro aulas sobre a vida de Agatha Christie já tinha recebido boa resposta, o que encorajou a realização de um curso mais amplo. Ao longo dos encontros, os oficineiros vão aprendendo a construir personagens, ambientes, roteiros e plot twists, de forma a terminar o curso com um texto policial ponto para publicação ou inscrição em concursos literários.

"Além de ensinar a pessoa a escrever com a técnica da Agatha, queremos que ela possa participar de um edital, ou de qualquer atividade literária profissional, sabendo o que está fazendo e sabendo conversar na mesma língua dos profissionais", acentua. Entre os inscritos até aqui, pessoas em diferentes níveis de familiaridade com a escrita e com o gênero policial - o que abre margem até para algumas matrículas surpreendentes. "A (autora de livros policiais e de suspense) Vera Carvalho Assumpção está no curso. Ela, que echamo de 'Agatha Christie brasileira', fazendo curso comigo, imagina", ri. "E está mandando super bem, criou uma personagem nova e está lá, se divertindo."

Tudo isso, é claro, seguindo as trilhas que a Rainha do Crime cruzou para tornar-se um nome emblemático da literatura mundial. Entre eles, a busca de prender a atenção de quem lê com poucas palavras e sem complicação. "Em sua época, ela foi bastante criticada por isso, mas é por essa característica que ela permanece até hoje", assegura Tito Frates. "Uma linguagem simples, que dá o recado de forma direta, sem enrolação. Ela deixa a sua cabeça funcionar como auxiliar, não apenas para ajudar a desvendar o crime. Alguns críticos dizem que a literatura da Agatha é muito superficial, não descreve personagens, mas isso é ótimo, porque você pode imaginar os personagens como quiser, colocar nos ambientes que quiser."

Além das aulas do curso, Tito se dedica à revista Mystério Retrô, dedicada a histórias do gênero e que em breve lançará a sétima edição. E prepara um novo livro - que acabou sendo afetado por um dos plot twists mais inesperados dos últimos tempos. "Estive em Roma, na Itália, no final de 2018. Um dia, andando por uma rua, vi uma coisa e pensei 'isso dá um romance'. É uma história sobre uma pandemia que começa em Roma. Aí veio 2020 (com a pandemia do novo coronavírus) e mudou toda a minha vida", admira-se. "Todo mundo vai achar que copiei a situação mundial, e inventei a história um ano antes! Mas estou tocando adiante, já escrevi dois capítulos e quero concluir tudo até o final do ano."