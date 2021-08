Rádio Elefante é lançada com músicas exclusivamente brasileiras

Desenvolvida com o intuito de unir pessoas interessadas na música brasileira de qualidade e que valorizam e cultivam o conhecimento, a educação e a literatura, a Rádio Elefante foi lançada neste domingo (8) pela plataforma digital Elefante Letrado. O projeto online, voltado a todos os públicos, é oferecido de forma totalmente gratuita.

Com curadoria de Alexandre Fetter, a programação da emissora terá música popular brasileira, entrevistas com autores, notícias sobre educação, informações sobre renomados autores brasileiros e drops com curiosidades e variedades.

Além disso, a grade da rádio tem ainda a Hora da leitura, espaço diário, sempre às 20h, com contação de histórias voltadas para pais e filhos. Os programas vão oferecer momentos especiais de descobertas, ampliar horizontes e trazer a cada dia novos conhecimentos.

Scheila Vontobel, sócia-fundadora da Rádio Elefante e do Elefante Letrado, salienta o enorme potencial da iniciativa. “Entendemos que a Rádio Elefante é um universo de possibilidades ao proporcionar para todas as pessoas, de forma gratuita, acesso a informações sobre o mundo da educação e do entretenimento, sempre de forma lúdica e interativa”, afirma.