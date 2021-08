Novas galerias de Porto Alegre são tema de live nesta terça-feira

A série de oito debates Precisamos falar do mercado de arte tem como tema da live desta terça-feira (10) “Galerias de arte em Porto Alegre: novos espaços e ideias”. A transmissão online ocorre às 19h, com os convidados Maria Fernanda de Lima Santin e Fábio Vieira de Oliveira, tendo mediação do coordenador da Galeria Ecarta, André Venzon.

Os desafios de abrir galerias de arte contemporânea no atual cenário econômico, a possibilidade da aquisição de obras como ativos financeiros, os espaços de artes visuais como agentes de produção cultural estão entre as questões a serem tratadas pelos galeristas.

Economista, mestre em Desenvolvimento Econômico com MBA em Finanças, em Gestão de Negócios e especialização em Melhoria de Processos, experiência em docência e no mundo corporativo, Maria Fernanda aborda a economia da cultura e o mercado da arte como investimento. Sócia da Galeria de Arte Contemporânea Clima, que recentemente abriu escritório na Capital, ela discorre sobre o trabalho de formação da sociedade para reconhecer a arte contemporânea como ativo que se rentabiliza ao longo do tempo e a organização dos artistas para aumentar a projeção do seu trabalho.

Temas como selecionar o portfólio, quais artistas conversam com a linha curatorial, como os leilões atrapalham a dinâmica das galerias e de que forma esse recurso pode complementar o trabalho dos espaços de exposição são aspectos que devem integrar as abordagens. A painelista pretende discorrer ainda sobre a Lei de Incentivo à Cultura: “Muitos empresários não sabem que pode utilizar o abatimento do ICMS para promover projetos culturais”.

Aproximar o público das galerias de arte contemporânea é uma das abordagens do gestor da Galeria .ISTA, inaugurada em outubro passado e instalada em um galpão com o intuito de mudar a relação com a comunidade. Fábio de Oliveira observa que o novo espaço busca complementar o sistema de artes e a oferta de exibição de obras e artistas, em um momento em que outros espaços experimentais fecharam as portas em Porto Alegre.

Formado em Comunicação, com cursos de extensão em artes visuais e estudos em Londres e Nova Iorque, desde 2017 o palestrante também organiza a Feira DADA, que ao longo das 10 edições já realizadas vem visibilizando artistas locais e oferecendo obras por preços acessíveis.

Com diferentes participações em iniciativas artístico-culturais, o palestrante analisa o cenário atual observando duas perspectivas: “Ao mesmo tempo em que há galerias com artistas comissionados, trajetórias consolidadas, direcionadas a um público mais especialista, há uma lacuna para novos artistas contemporâneos com trajetórias em ascensão”.